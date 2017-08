200 000. Besucher bei „Old Surehand“: Vom Kalkberg in die Rocky Mountains – Die Freude stand Heide Stähler aus Mörlenbach im Oldenwald ins Gesicht geschrieben. Sie wurde als 200 000. Besucher/in der Karl-May-Spiele 2017 im Freilichttheater am Kalkberg begrüßt. Geschäftsführerin Ute Thienel hatte vor dem Start der Vorstellung von „Old Surehand“ eine große Überraschung parat: eine zehntägige Reise für zwei Personen in die Rocky Mountains.

Heide Stähler war mit ihrer Tochter Marion Koch, mit der sie zur Zeit Urlaub in Heiligenhafen macht, nach Bad Segeberg gekommen und besuchte die Karl-May-Spiele zum ersten Mal.

Indianer vom Stamme der Comanchen brachten eine stilechte Lederurkunde ins Freilichttheater, die von Ute Thienel an den Jubiläumsgast überreicht wurde.

Die Eintrittskarte für Block D, Reihe 10 und Platz 437 hatte Glück gebracht.

Die 200 000er-Marke wurde diesmal bereits in der 46. Vorstellung übersprungen. In der Rekordsaison 2016 war es die 47. Aufführung gewesen. „Noch wichtiger ist allerdings, dass die Begeisterung unserer Besucher für ‚Old Surehand‘ so groß ist“, erklärte Ute Thienel. „Wir haben eine wunderbar erzählte Geschichte, ein starkes Ensemble und besonders viele berührende Momente. Dazu kommen der actiongeladene Showdown, Spannung und Komik – es stimmt einfach alles.“ Durch die positive Mundpropaganda haben das durchwachsene Wetter und die oftmals nicht guten Vorhersagen zunächst nur manche Tagesgäste vom Besuch abgehalten. Aber bis zum 3. September werden ja noch 26 Vorstellungen gespielt.

Heide Stähler kann sich nun erst einmal auf eine spannende Reise in die Rocky Mountains freuen. Neben Flügen, Mietwagen, Unterkunft und Taschengeld beinhaltet das Geschenk der Karl-May-Spiele auch Attraktionen wie den Besuch des Rocky-Mountain-Nationalparks mit seinen beeindruckenden Felsformationen aus rotem Sandstein, die zum Teil über 100 Meter in den Himmel ragen, oder die bis zu hundert Meter hohen Sanddünen am Fuß der schneebedeckten Berge. Auf der USA-Reise sieht der Gewinner auch den berühmten Mount Rushmore –- weltweit bekannt durch die vier in den Fels gemeißelten Präsidentenköpfe von George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln.

Zur Rundtour gehört ebenfalls der Yellowstone-Nationalpark, eines der größten Naturwunder Amerikas. Er gilt als ältester und vielleicht berühmtester Nationalpark der Welt mit einer unvergleichlichen Naturkulisse aus faszinierenden Vulkanebenen, dampfenden Quellen, Geysiren, kristallklaren Seen und tosenden Wasserfällen.

Die Reise, die in Colorados Hauptstadt Denver beginnt, endet in Salt Lake City. Dort fanden 2002 die Olympischen Winterspiele statt.

Die Karl-May-Spiele zeigen das Stück „Old Surehand“ bis zum 3. September im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg. Gespielt wird jeweils donnerstags, freitags und sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.

Bildunterschrift: Eingerahmt von zwei Comanchen: Ute Thienel, Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele (links), und Heide Stähler,

die 200 000. Besucherin.