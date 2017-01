Der Klimawandel ist zu retten, wenn…

“Zum Bilderbogen”

Text und Fotos: TBF/Wolf Kamlott – Gestern fand eine Podiumsdisskussion in der Cesar-Kleinschule in Ratekau mit dem bekannten Klimaforscher, Professor Dr. Mojib Latif statt. Bekannt wurde er in der Öffentlichkeit vor allem aus dem Fernsehen und vielen Fachbüchern und Publikationen. Er machte in dem Vortrag vor gut 150 Zuhörern klar, das es 5 vor 12 Uhr im Bereich des Klimawandels ist. Nach der Podiumsdiskussion begann Latif seinen einstündigen Vortrag, in dem er nachwies, dass schon im 19. Jahr Klimaforscher nachwiesen, dass die Co2-Anreicherung der Luft mit der Klimaveränderung einhergeht. In seinen Schlussworten zierte er den Scheidenden Präsidenten der USA, Barak Oma: „Wenn wir die Luift, die Kinder atmen und das Essen, das sie zu sich nehmen werden, und wenn wir die Träume all unserer Nachkommen über unsere kurzfristigen Interessen stellen ja, dann ist es vielleicht noch nicht zu spät.“