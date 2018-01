Text, Video & Fotos: TBF/Wolf Kamlott – Best Of Cover Festival Vol. 14 gestern (13.1.) im„Werkhof“ Lübeck war ein riesen Erfolg und ging in die 14. Runde. Über 500 Gäste ließen sich die Ohrenschmaus der Bands nicht entgehen. Das Festival Vol. 14 mit RePolice (The Police), La Grange (ZZ Top) und Glory Row (Classic Rock) war umwerfend und begeister die Zuhörer in hohem Maße.

The Police, ZZ Top, Deep Purple, Rainbow, Uriah Heep, Pink Floyd, Led Zeppelin und noch viele klangvolle Namen mehr in einem Konzert zu erleben, ging beim Best Of Cover Festival im Lübecker Werkhof! Es standen drei der besten Bands des Genres auf der Bühne, lieferten rund 5 Stunden feinste Rockmusik ab und das alles zu einem absolut fairen Preis.

RePolice:

Die Songs der Band wurden für diese „letzte“ gemeinsame Tour komplett neu arrangiert. Der Charme der Studio-Versionen oder auch früherer Live-Touren ist geblieben, nur sind sie wesentlich energiegeladener und somit für ein Livekonzert absolut prädestiniert.

„RePolice“ – das sind Sebastian Jannsen (Bass, Vocals), Max Andresen (Gitarre, Vocals) und Helge Worden (Schlagzeug, Vocals).

La Grange:

Inspiriert von einer scheinbaren Einfachheit der Strukturen, einer Schlichtheit musikalischer Ausdrucksmittel und einer groovenden Geradlinigkeit – eben back to the roots – das ist der Anspruch, den sich drei Musiker aus dem schönsten Bundesland der mittleren Hemisphäre mit dem Namen Thüringen zur Aufgabe gemacht hatten und ihr Ziel voll erreichten.

Glory Row:

In den mehr als 10 Jahren ihres Bestehens ist die Spielfreude der Band ungebrochen. Das routinierte Zusammenspiel der 5 Lübecker Musiker wurde über die Jahre ständig ausgebaut und perfektioniert und die Band hatte wieder ein Heimspiel im Werkhof und das Publikum verfiel in Beifallsstürme.

Glory Row sind: Stephan Polack (Lead Vocals, Lead Guitar), Jens-Christian Voigt (Guitar, Vocals), Jens-Peter Lorenzen (Keyboards), Rüdiger Isler (Bass) und Andrè Kappes (Drums).

