“Zum Bilderbogen”

Text: und Fotos: TBF/Holger Kasnitz · TORFROCK – 20. Dezember 2017 in der Lübecker MuK. 28. BAGALUTEN-WIEHNACHT! 40 Jahre TORFROCK ! TORFMOORHOLM läßt Grüßen !!! TORFROCK ist eine Deutschrock-Band, die 1977 von Klaus Büchner und Raymond Voß gegründet wurde. Nun kamen die Jungs wieder, wie jedes Jahr, in die Lübecker Musik- und Kongresshalle. Im Gepäck, die Vor -Gruppe DE DRANGDÜWELS, die eine Frau in Ihren Reihen hat.Viele Jahre kenne ich Klaus Büchner schon, man war dass ein Wiedersehen.

‘‘Na Alter, wie geiht, was machst Du Weihnachten‘‘?, fragte ich Klaus.

Er antwortete: ‘‘Hey Holly! Heiligabend komme ich aus Schwerin nach Hause, esse eine Putenkeule, trinke drei Glühwein und dann gehe ich zu Bett. Zeit zum Feiern bleibt da nicht. Ich muss am nächsten Tag nach Hannover, wir spielen da über die Festtage. Die Tour geht noch bis zum 30. Dezember‘‘.

So, nun brauchte ich die anderen Jungs (was Weihnachten betrifft) nicht mehr fragen.

Klaus fragte ich: ‘‘Wo machst du denn gerne Urlaub‘‘? Er antwortete: ‘‘Ich wohne in Dithmarschen, nahe der Nordsee, da wo andere Leute Urlaub machen, warum soll ich wegfahren?

Unseren Hund, möchte ich das Fliegen in einer Box, nicht antun und den ganzen Papierkram,

braucht kein Mensch. Wir fahren aber mal nach Schleswig, da ist es auch schön‘‘.

Raymond Voß macht gerne Urlaub in Irland, Volker Schmidt mag Rodos und der Schlagzeuger Stefan Lehmann sagte: ‘‘Jetzt mit den Kindern, quer durch Europa, das macht alles meine Frau, ich brauche nur noch mitfahren oder fliegen und er schmunzelte dabei‘‘.

Sabbel, sabbel, sabbel. Genug gesabbelt. Ab zum Soundcheck und rauf auf die Bühne, die Musikinstrumente einspielen, die Stimmen testen und wieder runter von der Bühne.

DRANGDÜWELS zum Soundcheck!

Türen auf, Leute kontrollieren und in die MuK einlassen. Schon Mal Getränke zum vorglühen verkaufen.

DRANGWÜWELS brachten dann die Gäste in Stimmung.

Endlich, um 21:00 Uhr standen TORFROCK auf der Bühne. Die Fans rasteten aus und die Party ging jetzt richtig los. Da gab es die Songs von ‘‘Die Wikingers aus Haithabu‘‘, ‘‘Dorfgeschichten von Carola Petersen beim Krabbenpulen‘‘, ‘‘Presslufthammer B-B-Bernhard‘‘,‘‘Dem Trunkenbold mit Glühwein im Gehirn‘‘ und von ‘‘Der vollen Granate Renate‘‘.

‘‘Rollo der Wikinger‘‘ und ‘‘die Sonntagsjäger‘‘, wurden auch besungen.

Bis kurz vor 24:00 Uhr wurde das volle Programm abgespult. Literweise Bier floss wie immer im Foyer, anders wäre es auch keine richtige TORFROCK Party.

Werner Hoch aus Frankfurt a.M. , hatte am 15. Dezember zu seinem 71. Geburtstag, Karten für die Veranstaltung in Lübeck geschenkt bekommen. Er kam mit seiner Frau Elke in die Hansestadt, um hier gleich einen Kurzurlaub zu machen.

Axel aus Barsbüttel hat schon seit 40 Jahren das 4. TORFROCK-Management am Wickel. Früher ist er fast zu jedem Konzert gefahren, aber jetzt im Alter von 66 Jahren, wird es etwas weniger.

Rollo, Waddy und Benny, traf ich am Tresen.

Einige Jungs aus Lübeck, Ostholstein und aus Wedel, brachten einen Freund zur Veranstaltung mit. ‘‘Das ist unser Quoten-Österreicher‘‘, sagte einer von Ihnen und alle lachten.

Dann war da noch eine Gruppe Mädchen und zwei Jungen aus Scharbeutz. Heiligenhafen, Neustadt/Holstein und aus Heringsdorf bei Großenbrode. Maike, Conny, Tina, Liane, Renate (die war zu dem Zeitpunkt noch nicht voll), Betty, Kay und Stecky, sie alle ließen es an diesem Abend richtig krachen.

Zum Ende der Party waren sich aber alle einig…, es war mal wieder ein geiler Torfrock Abend!

www.torfrock.de – Hier findet Ihr etwas über die neue Doppel-CD.