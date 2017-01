ABSAGE! Die legendäre Lübecker BEAT NIGHT am 11.02.2017 im „Werkhof“ fällt aus! – Schade, schade. Wir müssen Ihnen mitteilen, dass dies diesjährige Ausgabe der Lübecker Beat Night am 11. Februar 2017 im “Werkhof” Lübeck leider ausfällt!. Krankheitsbedingt hat die britische Rock-Legende “The Troggs” ihre komplette Deutschland-Tournee im Februar abgesagt.

Betroffen davon ist neben Dortmund, München, Berlin und vielen weiteren Städten auch Lübeck. Somit leider auch unsere BEAT NIGHT. Da auch die RATTLES noch nicht wieder alle fit sind und daher der Lübeck-Termin auch bei ihnen auf der Kippe steht, haben wir uns entschlossen, die diesjährige Ausgabe komplett abzusagen. In der Kürze der Zeit war es nicht möglich, einen äquivalenten Ersatz für die TROGGS zu finden. Weil auch Reinhard “Dicky” Tarrach sich schon im Dezember letzten Jahres an den Drums bei den Rattles ersetzen lassen musste, um sich einem OP im Krankenhaus zu unterziehen, war eine Show in Lübeck ohnehin nur unter Vorbehalt einer guten Genesung möglich. Durch die kurzfristige Absage der Troggs jetzt, ist daher eine Durchführung der Lübecker Beat Night nicht mehr möglich. “Wirtschaftlich natürlich nicht schön für uns, zumal schon fast alle Sitzplätze verkauft waren und wir nur noch Stehplätze im Angebot hatten, aber immer noch besser, als eine ganz kurzfristige Absage eine Woche vorher, wenn sich dann herausstellt, dass auch die Rattles nicht können. Eine Band könnte man vielleicht noch ersetzten, aber nicht beide Bands”, so Dirk Stolzenberg vom Veranstalter Fabulous Germany Concerts. “Es tut mir natürlich auch für all die Fans wahnsinnig leid, die sich zum Teil schon seit Monaten auf dieses Event freuen, aber Gesundheit geht nun mal vor. Leider konnte uns das Troggs-Management auch noch keinen neuen Tournee-Zeitraum benennen, da Pete Lucas, der erkrankte Bassist – Mitglied seit 1971 – sich nach dem OP erst noch in die Reha begeben muss und somit noch nicht feststeht, wann die Band wieder auf Tour gehen kann. Insofern kommt in diesem Fall auch eine Verlegung z.B. in den März oder April nicht in Frage”, so Stolzenberg weiter. Außerdem sei seine Agentur mit europaweiten Tourneen ohnehin für diesen Zeitraum nahezu ausgebucht, so dass eine Verlegung nur bedingt möglich gewesen wäre, wie er weiter ausführt. Natürlich kann jeder Kartenkäufer sein Ticket dort zurückgeben, wo er es gekauft hat und bekommt dann problemlos sein Geld zurück. Weitere News zu den Troggs und der Lübecker Beat Night 2018 findet man unter www.german-concerts.de, sobald es dort etwas neues zu vermelden gibt.

Wir möchten Sie sehr bitten, Ihre Leser über diese Absage zu informieren, damit auf diesem Wege möglichst vermieden wird, dass Fans ggf. umsonst anreisen.