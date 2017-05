Agentur für Arbeit in Lübeck am 16. und 17.05.2017 nur eingeschränkt erreichbar – Die persönliche Arbeitslosmeldung, Vorsprachen ohne Termin und der Besuch des Berufsinformationszentrums (BiZ) sind am 16. und 17. Mai 2017 in der Agentur für Arbeit in Lübeck wegen einer internen Veranstaltung nicht möglich.

Einladungen zu einem Termin können wie gewohnt wahrgenommen werden. Vorsprachen beim Jobcenter Lübeck sind davon ebenfalls nicht betroffen.

Kundinnen und Kunden, die sich am 16. oder 17. Mai 2017 arbeitslos melden müssten, können dies ohne finanzielle Einbußen am Donnerstag, den 18. Mai 2017 nachholen.

Viele Anliegen wie zum Beispiel Fragen zu Leistungsangelegenheiten, zur Berufsberatung oder Vermittlung, Terminvereinbarungen oder Mitteilungen von Veränderungen lassen sich bequem telefonisch von zu Hause aus klären. Die gebührenfreien Hotline 0800 4 5555 00 ist täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr für alle erreichbar. Mitteilungen können auch online im Bereich Meine eServices im unter www.arbeitsagentur.de erledigt werden.