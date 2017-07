“Zum Bilderbogen”

In der Nacht von Sonntag auf Montag (24. Juli 2017) brannte auf der Lübecker Herreninsel ein altes Wohngebäude in voller Ausdehnung. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 00:35 Uhr (24.07.2017) meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei eine Brandentwicklung auf der Lübecker Herreninsel. Die alarmierten Beamten des 3. Polizeireviers konnten daraufhin vor Ort ein altes, offenbar nicht mehr bewohntes, kleines Haus feststellen, welches sich bereits im Vollbrand befand. Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen mit den Löschmaßnahmen. Diese gestalteten sich aufgrund der baulichen Beschaffenheit des Gebäudes schwierig und zeitaufwendig.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden in dem Haus keine verletzten Personen festgestellt. Die Brandermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen und dauern weiter an.

Die Höhe des Sachschadens des nicht mehr bewohnbaren Hauses, dessen Fenster und Türen bereits vor dem Brand mit Spanplatten verriegelt waren, steht derzeit noch nicht fest. Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es besteht der Verdacht der schweren Brandstiftung.

Gesucht werden Zeugen, die zur Brandzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Herreninsel beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen.