Auszeichnung der Kultur- und Kreativpiloten 2016 – Die Auszeichnung „Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“ wird einmal im Jahr an Gründer und Gründerteams vergeben, die mit innovativen Geschäftsideen und Unternehmen, die Zukunft der Wirtschaft und unserer Gesellschaft mitgestalten. In diesem Jahr haben sich bundesweit über 600 Unternehmen um die Auszeichnung beworben. Es sind außergewöhnliche Ideen und Teams, die nun am 23. November in Berlin die Auszeichnung erhalten: Die Agentur „vomhörensehen“ aus Bremen entwickelt beispielsweise Medienprojekte im Bereich der Flüchtlingshilfe und zur Suchtprävention bei Jugendlichen; die Gründer der Unternehmung „trix“ wollen das Theater in die Zukunft führen, indem sie das Schauspiel auf der Bühne mit moderner Virtual Reality Technologie verbinden; das Label „Auf Augenhöhe“ aus Berlin kreiert Mode speziell für kleinwüchsige Menschen und die weltweit erste Maßtabelle für diesen Modebereich.

Die Titelverleihung findet am 23. November 2016 in Berlin im Postbahnhof am Ostbahnhof statt. Die Auszeichnungen verleihen Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, und Dr. Günter Winands, Ministerialdirektor bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Brigitte Zypries: „Die vielen Klein- und Kleinstunternehmen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft bereichern uns mit ihren Ideen und ihrem Engagement. Die Auszeichnung „Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“ würdigt einzigartige Unternehmerpersönlichkeiten aus der Branche und ihre besonderen Geschäftsideen. Ich beglückwünsche die diesjährigen Titelträger und wünsche ihnen viel Erfolg.“

Mehr als eine Auszeichnung – Hintergrund zur Auswahl der Titelträger etc.

Über die Auszeichnung hinaus nehmen die 32 Titelträger nun gemeinsam an einem Förderprogramm teil: Jedes ausgezeichnete Unternehmen wird ein Jahr lang von zwei Mentoren begleitet. In mehreren Workshops kommen alle Titelträger zusammen und schmieden dort gemeinsam an Strategien für ihre Ideen und Unternehmen. „Dieses eine Jahr ist das Herzstück der Kultur- und Kreativpiloten. Unser Ziel ist es in diesem Jahr, den Ideen und Unternehmen genau die Unterstützung zu geben, die sie in ihren Entwicklungsphasen weiter bringt“, sagt Christoph Backes, Initiator und Projektleiter der Kultur- und Kreativpiloten.

Seit 2010 wird die Auszeichnung jährlich an Gründer und Unternehmer aus der Kultur- und Kreativwirtschaft vergeben. Im Vorfeld wurden aus den über 600 schriftlichen Bewerbungen 96 Unternehmen zu Auswahlgesprächen eingeladen. Hier konnten die Bewerber noch einmal persönlich von sich und der eigenen Idee überzeugen. Die Jury ist jedes Jahr mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen besetzt – z. B. aus Politik, Wirtschaft und Titelträgern der letzten Jahrgänge. Mit diesem Jahrgang sind es 224 Unternehmen, die als Kultur- und Kreativpiloten ausgezeichnet wurden.

Wer steckt hinter der Auszeichnung?

Organisator der Auszeichnung Kultur- und Kreativpiloten Deutschland ist das u-institut für unternehmerisches Denken und Handeln e. V. in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes. Förderer ist die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, ein Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.