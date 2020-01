Notstromaggregat erhitzt sich: Vier Menschen im Krankenhaus Bei einem Batteriebrand in einem Keller auf Sylt haben am Samstagmorgen vier Menschen eine Rauchvergiftung erlitten. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Im Keller eines Gebäudes mit Supermarkt und Hotel in List habe sich ein Notstromaggregat aus 36 Batterien erhi

Brennendes Auto auf A215 bei Kiel: Fahrer unverletzt Auf der Autobahn 215 in Höhe des Kreuzes Kiel-West ist ein Auto am Samstagmittag komplett ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten mehrere Anrufer ein brennendes Fahrzeug auf der A215 gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Wagen bereits komplett in Flammen. Der 61 Jahre alte F

Brand in Potsdamer Mehrfamilienhaus: ein Bewohner verletzt Bei einem Brand in einem Potsdamer Mehrfamilienhaus ist ein Bewohner verletzt worden. Die Feuerwehr sei am frühen Samstagvormittag von der Bewohnerin eines Nachbarhauses alarmiert worden, berichtete ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest. Die Feuerwehr sei mit 11 Fahrzeugen angerückt und mit e

Autofahrer stirbt bei Unfall auf der A7 Bei einem Überholmanöver auf der Autobahn 7 kracht ein Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit in einen vorrausfahrenden Lkw. Der Mann erliegt seinen Verletzungen. Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt auf der Autobahn 7 ist ein Autofahrer ums

Tödlicher Auffahrunfall: A7 stundenlang gesperrt Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) tödlich verletzt worden. Die Autobahn war infolge des Unfalls am Samstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt bis zum Mittag gesperrt. Der Mann sei

Reetdachhaus auf Föhr niedergebrannt Auf der Insel Föhr hat in der Nacht zum Samstag ein Reetdachhaus gebrannt. Der einzige Bewohner des Hauses habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer, konnten ein komplettes Niederbrennen des Reetdachhauses aber

Drei Ex-Innenminister Zeugen im Untersuchungsausschuss Für die einen ist er der wichtigste Mann. Zumindest der prominenteste Zeuge im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Rockeraffäre ist Schleswig-Holsteins ehemaliger Innenminister Klaus Schlie in jedem Fall. Am Montag (14.00 Uhr) soll er dem Ausschuss Rede und Antwort stehen. Der CDU-Politiker

Prien setzt bei Inklusion mehr auf Qualität Beim gemeinsamen Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kindern will Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien stärker die Qualität in den Vordergrund rücken. "Wir wollen die Inklusion nicht zurückdrehen", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Für sie gehe es jet

Schleswig-Holstein: Bau neuer Windräder an Land eingebrochen Der Bau neuer Windräder an Land ist in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr eingebrochen. Das Minus von 94, 5 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des Zubaus der vergangenen fünf Jahre war bundesweit am größten. Der Nettozubau betrug 2019 lediglich 10 Anlagen mit 38, 1 Megawatt. Das geht aus einer