Baumpaten gesucht: „Lasst Timmendorfer Strand strahlen“ – Die Weihnachtsbeleuchtung in Timmendorfer Strand gehört seit vielen Jahren zu den ganz besonderen Attraktionen in der dunklen Jahreszeit. Rund 100 Bäume werden auch diesmal wieder mit mehr als 150.000 Lichtern geschmückt. Keine leichte Aufgabe für die Aktivgruppe für Handel und Gewerbe Timmendorfer Strand, die verantwortlich ist für diese Aktion.

In den letzten Jahren haben wir immer wieder unter den Mitgliedern der Aktivgruppe Baumpaten für den Lichterschmuck gesucht, aber die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung wird immer schwieriger,“ weiß der Vorsitzende der AGHGT, Heinz Meyer. Deshalb wendet sich die Aktivgruppe mit ihrem Werben um Baumpatenschaften an eine breite Öffentlichkeit in der Gemeinde: Jeder – Privatperson oder Gewerbetreibender, Mitglied oder Nichtmitglied der AGHGT – ist als Baumpate herzlich willkommen. Die Patenschaft kostet 100 Euro – dafür erhalten die Baumpaten eine Rechnung, die als Werbekosten geltend gemacht werden kann. Jeder Baumpate sorgt dann mit seinem Beitrag dafür, dass ein Baum im Zentrum vom 4. November bis Mitte Februar 2018 im schönsten Lichterglanz erstrahlen kann. Alle, die eine Baumpatenschaft übernehmen möchten, können sich an Heinz Meyer, Telefon 04503/5649, wenden, oder Fax an Rotraud Schwarz 04503 892771 oder per E-Mail an info@aktivgruppe-timmendorferstrand.de