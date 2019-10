Wiesbaden (ots) – Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof hat das Bundeskriminalamt aufgrund der besonderen Bedeutung des Vorfalls beauftragt, die Ermittlungen zu dem Anschlag in Halle an der Saale zu übernehmen. Das Bundeskriminalamt hat das Ermittlungsverfahren am 10. Oktober 2019 von der bis dahin ermittlungsführenden Polizeiinspektion Halle übernommen und eine Besondere Aufbauorganisation mit derzeit über 150 Einsatzkräften eingerichtet. Vor Ort in Halle befinden sich Einsatzkräfte des polizeilichen Staatsschutzes und der Tatortgruppe des Bundeskriminalamts. Darüber hinaus sind Expertinnen und Experten der IT-Forensik, für Sprengstoff, Waffen und Cyberermittlungen in die Ermittlungen eingebunden. Weitere Fachkräfte werden bei Bedarf aktiviert. Bei den Ermittlungen wird das BKA auch von Europol unterstützt. Die weiteren Ermittlungen werden sich insbesondere auch mit der Frage befassen, ob neben Stephan B. weitere Personen in die Tat oder deren Vorbereitung eingebunden waren. Zur Aufklärung des Tatgeschehens am 09.10.2019 in Halle sucht das BKA nach Bild- und Videoaufnahmen von Augenzeugen. Bürgerinnen und Bürger können die Ermittlungen unterstützen, indem sie entsprechendes Material auf dem BKA-Hinweisportal hochladen: https://bka.hinweisportal.de/~portal/de/select Zusätzlich können Hinweise, die nicht schon an die Polizei Sachsen Anhalt gerichtet wurden, telefonisch über unser Hinweistelefon unter der Hinweistelefon-Nummer: 0800 0130 110 abgeben werden. Informationen zum derzeitigen Stand der Ermittlungen finden Sie in der Pressemitteilung des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof vom 10.10.2019.

Quelle: presseportal.de