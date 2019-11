Schleswig-Holstein: Autofahrer stirbt bei Festnahme nach Verfolgungsjagd Polizeieinsatz in Schleswig-Holstein: Ein Autofahrer flieht vor einer Verkehrskontrolle. Als die Beamten ihn schnappen können, leistet der Mann starken Widerstand – dann stirbt er. Ein 55 Jahre alter Mann ist am Freitag bei einem Polizeieinsatz in Ahrensburg in Schleswig-Holstein gestorben. Der 55-

Keine Fachkenntnisse vorhanden - Vier Tote nach Betäubung: Mutmaßlich falsche Ärztin in Haft Fritzlar/Kiel (dpa) - Wegen mehrerer Todesfälle in einer hessischen Klinik sitzt eine mutmaßlich falsche Ärztin in Untersuchungshaft. Die Frau soll ohne entsprechende Ausbildung Patienten betäubt haben. "Durch fehlerhafte Anästhesien soll sie in vier Fällen den Tod der Patienten verursacht haben. In

22-Jähriger in 60 Metern Höhe durch Stromschlag verletzt Ein 22 Jahre alter Monteur ist nach einem Stromschlag bei Arbeiten an einem Windrad in Travenbrück von der Feuerwehr aus 60 Metern Höhe abgeseilt worden. Der Unfall habe sich am Freitag gegen 11.30 Uhr im Travenbrückener Stadtteil Tralau (Kreis Stormarn) ereignet, teilte die Polizei Tatzeburg mit. D

Brandgefahr bleibt hoch: Kalifornien macht Fortschritte im Kampf gegen Buschbrände Los Angeles (dpa) - Nach dem tagelangen Einsatz der Feuerwehren in Kalifornien ist das größte Buschfeuer in dem US-Westküstenstaat zu fast zwei Dritteln eingedämmt. Das sogenannte Kincade-Feuer nördlich von San Francisco im Bezirk Sonoma County habe seit voriger Woche 141 Wohnhäuser zerstört, gaben

Streit im Straßenverkehr: Radfahrer schlägt Autofahrer Ein Radfahrer hat in Surendorf (Kreis Rendsburg-Eckerförde) im Streit einen 44 Jahre alten Autofahrer niedergeschlagen und dabei schwer verletzt. Der Täter flüchtete nach dem Vorfall am Freitagvormittag auf seinem Rad in Richtung Krusendorf. Die beiden Männer seien zunächst bei einer Abbiegesituatio

Hessen: Vier Todesfälle – Mutmaßlich falsche Ärztin in Untersuchungshaft Vier Menschen starben in Hessen an einer fehlerhaften Narkose. Dafür soll eine Frau verantwortlich sein, die sich zwar als Ärztin ausgab – aber anscheinend gar keine war. Nun wurde Haftbefehl erlassen. Wegen mehrerer Todesfälle in einem Krankenhaus ist gegen eine mutmaßlich falsche Ärztin in Nordhe

Kiel mit Sorgen nach Bielefeld: Stammspieler-Trio nicht fit Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld Personalsorgen. In Alexander Mühling (Infekt), Dominik Schmidt (muskuläre Probleme) und Janni Serra (leichte Gehirnerschütterung) drohen gleich drei Leistungsträger auszufallen. "Über ihren E

Kieler Staatsanwältin bleibt vom Dienst enthoben Eine Staatsanwältin, die sich in Kiel wegen des Verdachts der Rechtsbeugung im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Tierschutz-Verstößen verantworten muss, bleibt vorläufig des Dienstes enthoben. Auch die Bezüge der Juristin bleiben gekürzt. Das bestätigte die Sprecherin des Generalstaatsanwalts des

Räuber überfallen Lebensmittelmarkt und stehlen Tresor-Geld Zwei Räuber haben in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) fünf Mitarbeiterinnen eines Lebensmittelmarktes mit einer Schusswaffe bedroht. Sie drängten eine der Frauen am Freitagmorgen in das Büro des Marktes und stahlen Geld aus dem Tresor, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Mitarbeiterinnen erlitten