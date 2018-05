Wiesbaden (ots) – Unbekannte Täter verübten am Montag, den 19. Juni 2017, in Berlin einen Brandanschlag auf die Bahnanlagen am S-Bahnhof „Treptower Park“. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Infolge dessen wurde der Zugverkehr erheblich beeinträchtigt. Eine bislang unbekannte Frau hielt sich kurz zuvor in unmittelbarer Nähe des Tatortes auf. Bilder der Gesuchten sowie weitere Details zur Fahndung finden Sie auf unserer Webseite unter www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung2 Das Bundeskriminalamt fragt: Wer kann Hinweise zur Identität dieser Frau geben? Wer hat Beobachtungen zum Brandanschlag gemacht? Hinweise richten Sie bitte an das Bundeskriminalamt über die Telefon-Hotline 0228 / 99 22 22 110, über das Kontaktformular auf der BKA-Webseite oder an jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de