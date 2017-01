BKA: Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt teilen mit: Öffentlichkeitsfahndung wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines Mädchens

Wiesbaden (ots) – Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – und das Bundeskriminalamt (BKA) fahnden gemeinsam nach einem unbekannten, im Tatzeitraum etwa 25- bis 35-jährigen Beschuldigten, der im Verdacht steht, ein Kind mehrfach schwer sexuell missbraucht und Aufnahmen des sexuellen Missbrauchs anschließend auf einer kinderpornografischen Plattform im Darknet verbreitet zu haben. Der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und dem BKA liegen Bild- und Videodateien vor, die den schweren sexuellen Missbrauch eines etwa 8- bis 9-jährigen Mädchens durch den unbekannten Tatverdächtigen in mindestens 26 Fällen zeigen. Die Aufnahmen sind vermutlich zwischen Juni 2014 und August 2015 in Deutschland entstanden. Die Generalstaatsanwaltschaft und das Bundeskriminalamt fragen: – Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen und dessen derzeitigem Aufenthaltsort machen? – Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Eine Personenbeschreibung sowie Fotos des Tatverdächtigen sind auf der Homepage des BKA veröffentlicht und können über den folgenden Link abgerufen werden: https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/Unbekannt ePersonen/sex_Missbrauch_01/sex_Missbrauch_01_Sachverhalt.html Hinweise können in begründeten Fällen vertraulich behandelt werden. Hinweise bitte an das Bundeskriminalamt Wiesbaden Tel. 0611/55 – 18444 E-Mail: fahndung@bka.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Quelle: presseportal.de