Wiesbaden (ots) – Thema: Sicherheit in einer offenen und digitalen Gesellschaft Termin: Mittwoch, 21.11.2018, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 22.11.2018, 13:20 Uhr Ort: RheinMain CongressCenter in Wiesbaden Statement/O-Töne: 21.11.2018, 15:30 Uhr, BKA-Präsident Holger Münch im Presseraum Was bedeutet der digitale Wandel für die liberale Demokratie, für den Rechtsstaat, aber auch für unsere Sicherheitsorganisation – im nationalen wie internationalen Kontext? Welche Potenziale ergeben sich aus der Digitalisierung für die Kriminalitätsbekämpfung? Auf welche Risiken müssen wir uns einstellen und wie können wir ihnen begegnen, um in der offenen und digitalen Gesellschaft Sicherheit zu gewährleisten? Welche Konzepte sind geeignet, um den digitalen Wandel in den Bereichen Organisation, Informationsverarbeitung, Personalmanagement und Zusammenarbeit im nationalen und europäischen Polizeiverbund effizient umzusetzen? Zu diesen und weiteren Fragen, die sich aus der zunehmenden Digitalisierung in allen Lebensbereichen ergeben, stellen renommierte Rednerinnen und Redner ihre jeweiligen Sichtweisen vor und diskutieren zu den drei Themenblöcken „Konzepte – Prozesse – Personal“ mit den rund 500 Gästen aus Politik, Polizei, Wissenschaft und Wirtschaft. Das aktuelle Tagungsprogramm finden Sie auf der BKA-Webseite unter: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/Publikationen/BKA- Herbsttagungen/2018/bka-herbsttagungen2018_node.html Akkreditierungen: Ihre Akkreditierungen nimmt die BKA-Pressestelle bis zum 19. November 2018, 13:00 Uhr, entgegen. Das Anmeldeformular zur Akkreditierung finden Sie als Download auf der BKA-Webseite unter: www.bka.de/Presse/Pressekontakt/Akkreditierungsformular Bitte übersenden Sie das persönlich unterschriebene Formular zusammen mit der Kopie eines gültigen Personaldokumentes an folgende Mail-Adresse: pressestelle@bka.bund.de und geben Sie im Formular die konkrete Bezeichnung der Veranstaltung „Herbsttagung 2018“ an. Hinweis für Kamerateams: Übertragungen aus dem Veranstaltungssaal sind von der Empore aus möglich. Aufgrund der größeren Entfernung zur Bühne achten Sie bitte auf entsprechendes Equipment. Hinweise für Übertragungswagen: Neben der Veranstaltungshalle stehen drei Stellplätze für Übertragungswagen zur Verfügung. Melden Sie Übertragungswagen einschließlich der zugehörigen KFZ-Kennzeichen bitte gesondert unter folgender Mailadresse an: pressestelle@bka.bund.de.

Quelle: presseportal.de