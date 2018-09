Wiesbaden (ots) – Termin: Freitag, 07.09.2018, 16:00 Uhr, Einlass ab 15:30 Uhr Ort: Bundeskriminalamt, Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden Statement: Bundesminister für Inneres, Bau und Heimat Horst Seehofer, BKA-Präsident Holger Münch Themen: Aktuelle Herausforderungen und Schwerpunktsetzungen des Bundeskriminalamtes Am 07. September 2018 besucht der Bundesminister für Inneres, Bau und Heimat Horst Seehofer das Bundeskriminalamt (BKA), um sich über aktuelle Herausforderungen der Behörde in den Bereichen „Zentralstellenaufgaben“, „Infrastruktur und Vernetzung der Zukunft“ sowie „Bekämpfung des internationalen Terrorismus, der Cyberkriminalität und der Organisierten Kriminalität“ zu informieren. Um 16:00 Uhr geben Bundesinnenminister Horst Seehofer und BKA-Präsident Holger Münch ein Pressestatement. Anschließend besteht für die Medienvertreterinnen und -vertreter die Möglichkeit, Minister Seehofer und Präsident Münch in den Großen Saal zu begleiten, in dem die Arbeitsschwerpunkte und aktuellen Herausforderungen, mit denen sich das BKA in den oben genannten Themenfeldern befasst, dem Minister vorgestellt werden. Dabei können an einer der Informationsstationen Bild- und Tonaufnahmen gefertigt werden. Parkplätze stehen in begrenztem Umfang auf dem Parkdeck zur Verfügung. Akkreditierungen nimmt die BKA-Pressestelle bis zum 06. September, 15:00 Uhr, unter der Faxnummer 0611-55-45113 oder unter pressestelle@bka.bund.de entgegen. Das Anmeldeformular zur Akkreditierung finden Sie als Download auf der BKA-Homepage unter: www.bka.de/Presseakkreditierung Bitte übersenden Sie das persönlich unterschriebene Formular und eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises und geben dabei die konkrete Bezeichnung der Veranstaltung „Besuch Bundesinnenminister“ an.

Quelle: presseportal.de