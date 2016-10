BKA: Einladung für Pressevertreterinnen und Pressevertreter zur Vorstellung des Bundeslagebildes Organisierte Kriminalität 2015

Wiesbaden (ots) – . Thema: Vorstellung Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2015 Termin: Freitag, 14.10.2016, 09:30 – 11:30 Uhr Ort: Bundeskriminalamt, Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden Statements / O-Töne: Statements von Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière und BKA-Präsident Holger Münch um 10:00 Uhr, Fragerunde und O-Töne direkt im Anschluss Informationsstände: Rauschgiftkriminalität, Waffenhandel, Menschenhandel, Wohnungseinbruchdiebstahl, Russisch-Eurasische OK, Cybercrime (Crime as a Service), Kfz-Kriminalität, Dokumentenfälschung, Wirtschaftskriminalität Organisierte Kriminalität ist ein vielschichtiges Phänomen. OK-Gruppierungen betätigen sich in vielen Kriminalitätsbereichen – von Rauschgifthandel über Eigentumskriminalität bis zur Wirtschaftskriminalität. Die zunehmende Nutzung von Anonymisierungstechniken, ein hoher Anteil international agierender Tätergruppen und deren Mobilität stellen die Strafverfolgungsbehörden vor große Herausforderungen. Am 14. Oktober 2016 stellt das BKA in Wiesbaden interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertretern das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität für das Jahr 2015 vor. Der Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière und BKA-Präsident Holger Münch stehen, nach einem Statement zur Lage und den aktuellen Trends, mit ausreichend Zeit für Fragen und individuelle O-Töne zur Verfügung. An verschiedenen Informationsständen werden BKA-Beschäftigte zu den Themen Rauschgiftkriminalität, Waffenhandel, Menschenhandel, Wohnungseinbruchdiebstahl, Russisch-Eurasische OK, Cybercrime (Crime as a Service), Kfz-Kriminalität, Dokumentenfälschung und Wirtschaftskriminalität jeweilige Modi Operandi erläutern. Falls gewünscht, können auch hier O-Töne aufgezeichnet werden. Für Bild- und Filmaufnahmen liegt Anschauungsmaterial (zum Beispiel Rauschgift, Waffen, Dokumente) bereit. Parkplätze stehen in begrenztem Umfang zur Verfügung. Akkreditierungen nimmt die BKA-Pressestelle bis zum 13. Oktober, 15:00 Uhr, unter der Faxnummer 0611-55-45113 oder unter pressestelle@bka.bund.de entgegen. Das Anmeldeformular zur Akkreditierung finden Sie als Download auf der BKA-Homepage unter: www.bka.de/Presseakkreditierung Bitte übersenden Sie das persönlich unterschriebene Formular und eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises und geben dabei die konkrete Bezeichnung der Veranstaltung „Vorstellung Lagebild OK 2015“ an.

Quelle: presseportal.de