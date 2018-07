Wiesbaden (ots) – Thema: Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2017 Termin: Mittwoch, 1. August 2018 ab 13:00 Uhr Ort: Bundeskriminalamt, Thaerstraße 11, 65193 Wiesbaden Statements / O-Töne: Statement von BKA-Präsident Holger Münch um 13:00 Uhr, Fragerunde und O-Töne im Anschluss Informationsstände: Italienische Organisierte Kriminalität (IOK), Rauschgiftkriminalität, Eigentumskriminalität, Rockerkriminalität, Wirtschaftskriminalität Das von Organisierter Kriminalität (OK) ausgehende Bedrohungspotenzial ist unverändert hoch. Die festgestellten OK-Gruppierungen sind in fast allen Kriminalitätsbereichen tätig. Am 1. August 2018 stellt das BKA in Wiesbaden interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertretern das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität für das Jahr 2017 vor. BKA-Präsident Holger Münch steht nach einem Statement zur Lage und zu den aktuellen Trends für Fragen und individuelle O-Töne zur Verfügung. An den Themenständen erhalten Sie Informationen zu einzelnen Modi Operandi zu den Themen Italienische Organisierte Kriminalität, Rauschgiftkriminalität, Eigentumskriminalität, Rockerkriminalität und Wirtschaftskriminalität. Falls gewünscht, können auch hier O-Töne aufgezeichnet werden. Für Bild- und Filmaufnahmen liegt Anschauungsmaterial bereit. Parkplätze stehen in begrenztem Umfang zur Verfügung. Akkreditierungen nimmt die BKA-Pressestelle bis zum 31.07.2018, 15:00 Uhr, unter der Faxnummer 0611-55-45113 oder unter pressestelle@bka.bund.de entgegen. Das Anmeldeformular zur Akkreditierung finden Sie als Download auf der BKA-Webseite unter: www.bka.de/Presseakkreditierung Bitte übersenden Sie das persönlich unterschriebene Formular und eine Kopie Ihres gültigen Personalausweises und geben dabei die konkrete Bezeichnung der Veranstaltung „Vorstellung Lagebild OK 2017“ an.

Quelle: presseportal.de