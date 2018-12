Wiesbaden (ots) – Termin: Mittwoch, 05. Dezember 2018, 15:00 – 16:00 Uhr Ort: Bundeskriminalamt, Tränkweg, 65193 Wiesbaden Polizei- und Justizbehörden in Deutschland, Italien, Niederlande und Belgien führen seit den frühen Morgenstunden Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen gegen mutmaßliche Angehörige der italienischen kriminellen Gruppierung `Ndrangheta durch. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an. EUROJUST koordiniert die länderübergreifende Aktion und wird heute um 12:00 Uhr in einer Pressekonferenz in Den Haag (Niederlande) zu den vorläufigen Ermittlungsergebnissen berichten. Informationen zu den Ermittlungen und den aktuellsten Lageerkenntnissen in Deutschland stellt BKA-Vizepräsident Peter Henzler heute ab 15:00 Uhr in Wiesbaden vor. Anschließend besteht die Möglichkeit, individuelle O-Töne sowie Bilder eines sichergestellten Kurierfahrzeugs mit einem eingebauten Versteck aufzunehmen. Ihre Anmeldungen nimmt die BKA-Pressestelle bis 11:00 Uhr entgegen. Das Anmeldeformular finden Sie auf der BKA-Webseite unter: https://www.bka.de/DE/Presse/Pressekontakt/pressekontakt_node.html Bitte übersenden Sie das persönlich unterschriebene Formular zusammen mit der Kopie eines gültigen Personaldokumentes an folgende Mail-Adresse: pressestelle@bka.bund.de. Wichtiger Hinweis: Bitte kommen Sie zur Wache am Tränkweg. Parkplätze stehen dort in geringem Umfang zur Verfügung. Einlass ab 14:00 Uhr.

Quelle: presseportal.de