BKA: Presseeinladung zur Herbsttagung des Bundeskriminalamtes

Wiesbaden (ots) – Tagungsthema: Kriminalität in Deutschland unter dem Einfluss weltweiter Krisen und Konflikte? Termin: Mittwoch, 16.11.2016, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 17.11.2016, 12:00 Uhr Ort: Kurfürstliches Schloss zu Mainz, Peter-Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz Statement und O-Töne: 16.11.2016, 13:00 Uhr, BKA-Präsident Holger Münch (Presseraum) Kaum ein Thema hat im vergangenen Jahr den gesellschaftlichen Diskurs so bestimmt wie die Frage des Umgangs mit etwa einer Million Menschen, die ihre Heimatländer verlassen haben, um in Deutschland Schutz zu suchen. Die dadurch entstandenen Spannungsfelder und Kriminalitätsentwicklungen verdeutlichen, dass Krisen in einer globalisierten Welt ihren lokalen Charakter verlieren und unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland haben. Die Sicherheitsbehörden stehen nicht nur vor der Herausforderung des Umgangs mit Krisen und Konflikten, sondern müssen zugleich einem Auseinanderdriften von subjektivem Sicherheitsgefühl und tatsächlicher Sicherheitslage entgegenwirken. Wie sieht also konkret der Zusammenhang zwischen Kriegen und Konflikten in der Welt und der Sicherheitslage in Deutschland aus? Rund 500 Gäste aus Politik, Polizei und Wissenschaft werden im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz darüber diskutieren, vor welchen Herausforderungen die Sicherheitsbehörden in Deutschland und Europa stehen, welche Erwartungen die Gesellschaft hat und wie die Balance von Freiheit und Sicherheit durch eine sich verändernde Aufgabenwahrnehmung weiterhin gewährleistet werden kann. Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich die kommende Herbsttagung des Bundeskriminalamtes (BKA). Akkreditierungen nimmt die BKA-Pressestelle bis 15. November, 12:00 Uhr, entgegen. Das Anmeldeformular zur Akkreditierung finden Sie als Download auf der BKA-Homepage unter: www.bka.de/Presse/Pressekontakt/Akkreditierungsformular Bitte übersenden Sie das persönlich unterschriebene Formular und eine Kopie eines gültigen Personaldokumentes per Mail an pressestelle@bka.bund.de und geben Sie die konkrete Bezeichnung der Veranstaltung „Herbsttagung 2016“ an. Hinweis für Kamerateams: Das Kurfürstliche Schloss zu Mainz bietet im Veranstaltungssaal eine Empore für Übertragungen an. Aufgrund der größeren Entfernung zur Bühne achten Sie bitte auf entsprechendes Equipment. Hinweis für Übertragungswagen: Auf dem Schlossparkplatz (Einfahrt Große Bleiche) stehen drei Stellplätze für Übertragungswagen (Sprintergröße) zur Verfügung, Starkstrom ist vorhanden (langer Kabelweg ist zu berücksichtigen). Die Übertragungswagen melden Sie bitte gesondert per Mail pressestelle@bka.bund.de unter Angabe des Kennzeichens an. TAGUNGSPROGRAMM MITTWOCH, 16. NOVEMBER 2016 13:00 Uhr – 13:30 Uhr: PRESSESTATEMENT UND O-TÖNE (PRESSERAUM), Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes 14:00 Uhr – 14:15 Uhr: BEGRÜßUNG, Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes 14:15 Uhr – 15:00 Uhr: ERÖFFNUNGSANSPRACHE, Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister des Innern 15:00 Uhr – 15:45 Uhr: GLOBALE MIGRATIONSBEWEGUNGEN UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DEUTSCHLAND, Prof. Dr. Andreas Pott, Direktor des Institutes für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, Universität Osnabrück 16:30 Uhr – 17:15 Uhr: SUBJEKTIVES SICHERHEITSGEFÜHL UND ERWARTUNGEN DER GESELLSCHAFT, Prof. Dr. Ulrich Wagner, Fachbereich Psychologie und Zentrum für Konfliktforschung, Universität Marburg 17.15 Uhr – 18:00 Uhr: IST BRÜSSEL ÜBERALL?, Martin Klingst, Politischer Korrespondent im Hauptstadtbüro Berlin, „Die Zeit“ 18:00 Uhr – 19:00 Uhr: VOR WELCHEN HERAUSFORDERUNGEN STEHT DIE POLIZEI?, Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes 19:00 Uhr: EMPFANG DONNERSTAG, 17. NOVEMBER 2016 09:00 Uhr – 10:00 Uhr: KRIMINALITÄTSENTWICKLUNG AUS REGIONALER PERSPEKTIVE – AKTUELLE BRENNPUNKTE UND IHRE BEWÄLTIGUNG: AM BEISPIEL DUISBURG, Dr. Elke Bartels, Polizeipräsidentin Duisburg AM BEISPIEL WIEN, Oberst Gerald Tatzgern, Leiter des Bereichs Bekämpfung Menschenhandel und Schlepperei im Bundeskriminalamt Wien 10:00 Uhr – 10:30 Uhr: HERAUSFORDERUNGEN AN EINE ADÄQUATE INFORMATIONSSTRUKTUR IN DER EUROPÄISCHEN SICHERHEITSARCHITEKTUR, Erik Akerboom, Korpschef der niederländischen Nationalpolizei (Vortrag in englischer Sprache) 10:30 Uhr – 11:45 Uhr: PODIUMSDISKUSSION POLIZEILICHE AUFGABENWAHRNEHMUNG IN UNSICHEREN ZEITEN – AUF DER SUCHE NACH EINER BALANCE ZWISCHEN FREIHEIT UND SICHERHEIT Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichtes; Peter Henzler, Vizepräsident beim Bundeskriminalamt; Dr. Adam Ahmed, Fachanwalt für Strafrecht, München; Emmanuel Ndahayo, M.A., Doktorand in Soziologie, Universität Siegen 11:45 Uhr: RESÜMEE & VERABSCHIEDUNG, Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes

Quelle: presseportal.de