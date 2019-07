Zoll-Schiff „BP 81 POTSDAM“ im Hafen von Neustadt in Holstein“ · Am Sonntag, 21. Juli 2019 lief das neue Schiff der Bundespolizei-See in den Stadthafen von Neustadt in Holstein ein und macht an der Kaianlage fest. Am Montag, 22. Juli 2019 soll das Schiff offiziell im Neustädter Hafen übergeben werden.Das Schiff ist das Erste von drei Einsatzschiffen der neuen Potsdam-Klasse der Bundespolizei.

Länge: 86,20 m (Lüa)

Breite: 13,40 m

Verdrängung: 1980 t

Besatzung: 14

Es folgen BP 82 Bamberg und BP 83 Bad Düben.