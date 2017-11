Puttgarden (ots) – Das richtige Gespür hatten in der Nacht zum Freitag gegen 01:40 Uhr die Bundespolizei und der Zoll (KE33) im Fährhafen Puttgarden. Ein Bus der Firma Eurolines war ihr Ziel und mit ihm seine Reisegäste. Bei der vorherigen Kontrolle eines weiteren Eurolines Bus, wurden dort bei einem Rumänen LapTops und IPhones im Wert von ca. 8.000EUR sichergestellt. Bei der Kontrolle der Reisenden,fielen den Beamten zwei 18 und 23 jährige Männer auf, die sichtlich nervös auf ihren Sitzen hin und her rutschten. Schnell stellte sich heraus, dass sich hier auch um rumänische Männer handelte. Auch hier wurde ihr mitgeführtes Gepäck in Augenschein genommen. Wie schon im vorangegangenen Fall, wurden mehrere Einkaufspacks ausgeladen. In diesen großen Einkaufpacks kamen Unmengen an Hygieneartikel, sowie hochwertige Alkoholika im Gesamtwert von ca. 9.000EUR zum Vorschein. Über deren Herkunft machten die Männer keine Angaben. Eine Überprüfung in Deutschland verlief negativ, allerdings waren die Männer in Dänemark bereits wegen diverser Eigentumsdelikte bekannt. Da die 18 und 23 jährigen Rumänen keine Kaufbelege oder andere Eigentumsnachweise vorlegen konnten, wurden die Großmenge an Hygieneartikel und der Alkohol in Puttgarden durch die Bundespolizei sichergestellt. Nach Beendigung aller zollrechtlichen und polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer auf freien Fuß gelassen.

Quelle: presseportal.de