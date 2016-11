BPOL-KI: Bundespolizei Kiel nimmt entlaufenen Straftäter fest

Kiel (ots) – Montagmorgen, 21.11.16, hat die Bundespolizei Kiel am Hauptbahnhof Kiel einen in Bremen entwichen Strafgefangenen festgenommen. Im Zuge einer Kontrolle am Kieler Hauptbahnhof, wurde der 21 jährige Deutsche überprüft. Die Überprüfung seiner Personendaten ergab, dass der Mann nach einem Freigang aus der JVA Bremen abgängig war. Wegen schweren Diebstahls hatte er noch eine Jugendstrafe von 149 Resttagen abzusitzen. Einen genehmigten Freigang hatte er genutzt, um von Bremen nach Kiel zu fahren und versucht die neugewonnene Freiheit zu genießen. Im Hauptbahnhof, so der Mann, wollte er gerade in die Spielhalle im CAP gehen, bevor es ihn erwischt hat. Auf Nachfrage wollte sich der Mann jedoch nicht äußern, warum er so kurz vor Ende der Haftstrafe der JVA ferngeblieben war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der nächsten JVA zugeführt. So schnell wird er wohl den nächsten Freigang nicht erhalten.

Quelle: presseportal.de