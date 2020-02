Kiel (ots) – Kiel: 26-jähriger Deutscher konnte nach einem Ladendiebstahl noch zwei weitere Straftaten nachgewiesen werden. In einem Supermarkt im Kieler Hauptbahnhof wurde der Mann am 16.02.2020 gegen 22:56 Uhr dabei beobachtet, wie er sich Ware in seine Tasche steckte und diese an der Kasse nicht bezahlte. Dieser Vorgang war jetzt ein Fall für die Bundespolizei in Kiel. Zur Anzeigenaufnahme musste der Mann nun in den Räumen der Wache am Bahnhof platznehmen. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme des 26-Jährigen, fielen den Beamten deutliche Farbanhaftungen an der Kleidung und den Händen des Mannes auf. Da die Streife zwei Stunden zuvor gerade ein Graffiti an einem Waggon der DB AG aufgenommen hatte, konnten sie sich noch sehr gut an die Farbkombi erinnern. Eben diese Farben schimmerten auch an dem Mann. Nun war er nicht nur des Ladendiebstahls verdächtigt, sondern auch der Sachbeschädigung. Von beiden Händen wurden Lichtbilder als Beweismittel angefertigt. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten dann auch szenetypische Bekleidung und zwei Farbsprühdosen. Zusätzlich fiel den Beamten dann auch noch 1,3 g Kokain in die Hände. Die Bekleidung mit den Farbanhaftungen, die Sprühdosen und das Kokain wurden als Beweismittel sichergestellt und gegen den Mann dann drei Strafanzeigen geschrieben.

Quelle: presseportal.de