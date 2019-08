Kiel (ots) – 23-jähriger Pkw-Fahrer stand unter Drogeneinfluss. Dienstagmorgen, 06.08.2019, kontrollierte die Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden mehrere Fahrzeuge, die gerade von der aus Dänemark eingelaufenen Fähre kamen. Bei der Kontrolle eines schwedischen Pkw kam den kontrollierenden Beamten aus dem Fahrzeug ein benebelnder Haschisch-Dunst entgegen. Fahrer und Beifahrer wiesen sich mit schwedischen Identitätspapieren aus. Aufgrund ihres guten Geruchssinnes entschlossen sich die Bundespolizisten dazu, etwas genauer nachzuschauen und wurden fündig. Der Beifahrer, 19 Jahre alt, war im Besitz von einer geringen Menge Haschisch. Der 23 Jahre alte Fahrer gestand ein, ebenfalls Drogen genommen zu haben. In den Diensträumen der Bundespolizei verlief ein Drogentest positiv, demzufolge wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Nach Anzeigenerstattung wurden die beiden Personen zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben, dort wurde auch die Blutprobenentnahme durchgeführt. Zur Sicherung des Verfahrens wurde die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung angeordnet. Da der Fahrer des Pkw lediglich 420,- Euro bei sich hatte, wurden diese einbehalten. Das auf eine Stockholmer Autovermietung zugelassene Fahrzeug verblieb beim Bundespolizeirevier in Puttgarden.

Quelle: presseportal.de