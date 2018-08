Kiel (ots) – 30-jähriger Däne war 2016 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Donnerstagvormittag, 16.08.2018, führte die Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden Einreisekontrollen durch. Für einen 30 Jahre alten dänischen Staatsbürger wurde der Trip mit der Fähre nach Deutschland teuer. Bei der Überprüfung seiner Identitätspapiere durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Er war im Jahre 2016 in Deutschland beim Fahren ohne Fahrerlaubnis erwischt worden und zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt worden. Die Begleichung dieser Rechnung war allerdings nie erfolgt, demzufolge war der Mann zur Festnahme ausgeschrieben worden – Ersatzfreiheitsstrafe 30 Tage. In den Diensträumen der Bundespolizei wurde der Haftbefehl angefordert und dem Dänen zwei Alternativen aufgezeigt. Entweder er blättere 900 Euro auf den Tisch oder er erhält eine Freifahrt im Dienstfahrzeug in die nächste Justizvollzugsanstalt. Zähneknirschend zückte der 30-jährige seine Geldbörse und leerte sie. Nachdem 900 Euro abgezählt worden waren, herrschte in der Geldbörse gähnende Leere, „schwedische Gardinen“ blieben ihm allerdings erspart. Anschließend veranlassten die Bundespolizisten die Löschung der Ausschreibung und der Mann durfte die Diensträume wieder verlassen.

Quelle: presseportal.de