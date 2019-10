Hamburg: Mann sticht Passanten mit Messer ins Gesäß In der Nacht attackiert ein Mann in Hamburg offenbar wahllos Passanten und sticht ihnen ins Gesäß. Mehrere Personen werden verletzt. Die Polizei prüft, ob der Mann in die Psychiatrie muss. Ein offenbar psychisch kranker Mann hat in der Nacht zu Samstag im Hamburger Stadtteil Tonndorf Passanten mit e

Waldbrände in Kalifornien: Tausende Menschen verlassen ihre Häuser In Kalifornien mussten Zehntausende Menschen ihre Häuser wegen herannahender Waldbrände verlassen. Zwei Menschen kamen durch die Feuer und ihre Folgen ums Leben. Durch die verheerenden Waldbrände in Kalifornien sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, starb ein etwa 50 Ja

Schwerer Verkehrsunfall in Kiel: Ein Toter Bei einem Verkehrsunfall in Kiel ist am Samstag ein Mensch noch an der Unfallstelle gestorben. Eine weitere Person sei schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Nähere Angaben zu den Unfallopfern und zum Unfallhergang machte auch die Polizei zunächst nicht. Es hieß lediglich, zwei Autos seie

Demo gegen rechtsextreme Gewalt und Antisemitismus Rund 250 Demonstranten haben sich nach Angaben der Polizei am Samstag in Hamburg versammelt, um gegen rechtsextreme Gewalt und Antisemitismus zu demonstrieren. Der Protestzug begann im Grindelviertel am Joseph-Carlebach-Platz - nahe des Ortes, wo aktuell die Jüdische Gemeinde ihren Sitz hat und früh

Hamburg: Säureangriff auf Hamburger Arztpraxis – Staatschutz ermittelt Ein unbekannter Täter hat am Freitag in einer Arztpraxis in Hamburg-Altona eine gefährliche Flüssigkeit verschüttet und damit mehrere Menschen verletzt. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. In Hamburg sind am Freitag in einer Arztpraxis mehrere Menschen bei einem Angriff mit Buttersäure verletzt worden

Brasilien: Vernichtung des Regenwaldes verdoppelt sich Seit Jair Bolsonaro in Brasilien die Macht hat, schreitet die Zerstörung des Regenwaldes rapide voran. Das hat eine Auswertung von Weltraumaufnahmen durch brasilianische Wissenschaftler erbracht. Die Vernichtung des Regenwaldes im brasilianischen Amazonasgebiet nimmt rasant zu: Die Entwaldung sei in

Notstand in einzelnen Regionen: Waldbrände in Kalifornien treiben Tausende in die Flucht Los Angeles (dpa) - Tausende Menschen sind in Südkalifornien auf der Flucht vor Waldbränden. Die von heftigen Winden angefachten Flammen rund 40 Kilometer nördlich von Los Angeles breiteten sich am Freitag rasch über eine Fläche von 30 Quadratkilometern aus. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin New

Gefesselt und geknebelt: Junge Lübeckerin bei A20 gefunden Nach einem Disko-Besuch ist eine 20-Jährige gefesselt und geknebelt am Samstagmorgen in der Nähe von Lübeck gefunden worden. Die Lübeckerin habe erhebliche äußere Verletzungen, insbesondere Prellungen im Gesichtsbereich, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. "Die Frau kann sich an das, was pas

Ex-Freundin bedroht: Polizei fahndet nach 37-Jährigem Die Polizei fahndet in Frankfurt (Oder) nach einem 37-Jährigen, der seine Ex-Freundin bedroht haben soll. Daher gebe es in der Innenstadt Verkehrssperrungen, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums am Samstagmittag mitteilte. Insgesamt seien sechs Streifenwagen bei der Suche nach dem Verdächtigen