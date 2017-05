BPOL-KI: Fehmarn: Bundespolizei stellt im Fährhafen Puttgarden Stehlgut im Wert von ca. 7000,00 Euro sicher

Kiel (ots) – 26 Jahre alter Rumäne konnte keinerlei Eigentumsnachweise vorzeigen. Sonntagabend, 21.05.2017, kontrollierte die Bundespolizei Fahrzeuge, die gerade von der Fähre aus Dänemark kamen. Bei einem „Sprinter“ hatten die Beamten den richtigen Riecher. Der rumänische Fahrer und weitere fünf im Fahrzeug mitfahrende Personen wiesen sich ordnungsgemäß mit ihren Identitätspapieren aus. Bei genauer Inaugenscheinnahme des Fahrzeuginneren fiel den Bundespolizisten eine hohe Anzahl von mitgeführten Taschen auf. Bei Durchsicht der Taschen und eines Koffers, kamen dann in dem Koffer sowie einer Tasche diverse hochwertige elektronische Gegenstände zum Vorschein, auch Schmuck befand sich darunter. Auf Nachfrage war der Fahrer, dem diese Gepäckstücke zuzuordnen waren, nicht in der Lage zu erklären, woher die Gegenstände stammen. Obwohl die Gegenstände nicht in den polizeilichen Systemen erfasst waren, ließen die Bundespolizisten nicht locker – und das Ergebnis gab ihnen Recht. Eine Überprüfung bei den Behörden in Oslo ergab, dass die Gegenstände am 18.05.2017 bei einem Einbruch in Norwegen gestohlen worden waren. In einem Telefonat mit dem Geschädigten in Norwegen konnte Dieser den Bundespolizisten seine privaten wie geschäftlichen Sachen genau beschreiben. Nach Anzeigenerstattung gegen den Fahrer konnten die Personen im Laufe des späten Abends ihre Reise fortsetzen, der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber durch die Bundespolizei an die Kriminalpolizei übergeben.

Quelle: presseportal.de