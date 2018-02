Kiel (ots) – Der Mann wollte mit einem gestohlenen Anhänger und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis einreisen. Samstagabend, 24.02.2018, kontrollierte die Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden einen 46 Jahre alten Mann, der mit seiner Fahrzeug-/Anhängerkombination gerade von der aus Dänemark eingelaufenen Fähre kam. Bei dem Kennzeichen-Abgleich stellten die Beamten fest, dass das angebrachte schwedische Kennzeichen eigentlich zu einem Pkw der Marke Daimler Benz gehört. Die genauere Überprüfung des Anhängers ergab, dass der Anhänger Ende Januar als gestohlen gemeldet wurde. Die weitere Überprüfung der Papiere des Fahrers ergab, das er nicht einmal im Besitz einer Fahrerlaubnis derjenigen Klasse war, die ihn zum Führen eines derartigen Fahrzeuggespanns berechtigt hätte. Nun standen also Strafanzeigen an und zwar wegen Hehlerei, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Auslandspflichtversicherungsgesetz, Führen eines Fahrzeugs ohne Versicherungsschutz und Zulassung sowie Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Zuständigkeitshalber wurde der Sachverhalt von der Bundes- an die Landespolizei übergeben. Der Anhänger sowie das angebrachte Kennzeichen wurden sichergestellt und nach Rücksprache mit dem zuständigen Bereitschaftsrichter wurde zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro erhoben.

Quelle: presseportal.de