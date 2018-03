Kiel (ots) – Schwede wurde im Rahmen einer zollrechtlichen Kontrolle überprüft. Freitagnachmittag, 23.03.2018, überprüften Zollbeamte einen 39 Jahre alten schwedischen Staatsangehörigen. Da die Überprüfung seiner Personalien zwei Ausschreibungen ergab, wurde der Mann im Fährhafen Puttgarden zuständigkeitshalber an die Bundespolizei übergeben. Die Überprüfung ergab dann, dass gegen den Mann zwei Ausschreibungen zur Festnahme vorlagen. Er war in zwei Fällen wegen „unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Davon waren insgesamt noch 550 Tage „abzusitzen“ und diese Zeit begann für den 39-jährigen nun am letzten Freitag. Die Bundespolizei forderte die Haftbefehle an, eröffnete sie dem Mann und lieferte ihn im Laufe des Abends in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Quelle: presseportal.de