Kiel (ots) – Lkw hatte bereits auf der aus Dänemark kommenden Fähre einen technischen Defekt. Donnerstagvormittag, 08.08.2019, wurde durch ein Abschleppunternehmen ein Lkw von der Fähre zu einer der Einreisespuren im Fährhafen Puttgarden gebracht. Beamte der Bundespolizei schauten sich das Fahrzeug etwas genauer an. Der 50-jährige Fahrer wies sich mit deutschen Identitätspapieren aus. Gegen ihn lagen zwar keinerlei Einträge vor, dass er jedoch mit einem Lkw in diesem Zustand auf deutschen Straßen fahren wollte, brachte die Bundespolizisten etwas aus der Fassung. Die Reifen waren teilweise in einem desolaten Zustand, etliche Teile wurden nur noch mit Drähten oder sonstigen Mitteln zusammengehalten, der Auspuff bestand mehr aus Löcher als aus Metall und der Gesamtzustand des Lkw war zumindest bedenklich. Somit war es gut, dass das Fahrzeug schon auf der Fähre „gestreikt“ hatte, Kontrollen finden ja nur stichprobenartig statt. Das Fahrzeug durfte natürlich nicht weiterfahren, der Sachverhalt wurde an die Landespolizei übergeben.

Quelle: presseportal.de