Kiel (ots) – Der Däne kam von der Fähre aus Dänemark und kam in eine Kontrolle der Bundespolizei. Montagmorgen, 08.04.2019, führte die Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden Kontrollen durch. Dabei fuhr auch ein 63 Jahre alter Däne in die Kontrollstelle der Beamten. Als die Beamten außer den Identitätspapieren auch den Führerschein des Mannes sehen wollten, druckste Dieser herum, er hätte ihn wohl zuhause vergessen. Da den Beamten die Reaktion des Mannes merkwürdig erschien, wurde bei den Behörden in Dänemark nachgefragt. Dieses Telefonat ergab, dass der 63-jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Die Kollegen der Landespolizei wurden zuständigkeitshalber informiert und nahmen sich im Fährhafen des Sachverhaltes an. Der Mann musste als Sicherheitsleistung 500,- Euro zahlen, hatte dann aber sogar noch Glück. Sein Beifahrer war im Besitz einer Fahrerlaubnis und so war die Weiterfahrt nach Fahrerwechsel möglich.

