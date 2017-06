BPOL-KI: Fehmarn: Die „blauen“ und die „gelben Engel“

Kiel (ots) – Die (Bundes)Polizei, dein Freund und Helfer Am Mittwochnachmittag,31.05.2017, klingelte eine ältere Dame mit schickem Hütchen bei der Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden. Sie fragte freundlich nach, ob sie sich mit einem Anliegen an die Polizei wenden könne. Selbstverständlich waren die Beamten gerne bereit dazu, sich das Problem anzuhören. Sie hatte mit ihrem schicken neuen Mercedes eine Spritztour nach Dänemark gemacht und hatte sich sehr darüber geärgert, dort über ein Metallteil gefahren zu sein. Beschädigungen hatte sie jedoch an ihrem Pkw nicht feststellen können. Als sie nun mit dem PKW in Puttgarden die Fähre wieder verlassen wollte ertönte ein „nerviger“ Ton im Auto und der störte sie doch gewaltig, ob die „…netten Beamten mal nachschauen könnten.“ Schnell konnte durch die hilfsbereiten Bundespolizisten das Problem ausgemacht werden. Der Reifenluftdrucksensor hatte Alarm geschlagen. Bei einer Nachschau am Fahrzeug konnte dann ein fast „platter“ rechter Vorderreifen festgestellt werden. Die von der älteren, reiselustigen Dame korrekterweise mitgeführten und vorgezeigten Papiere zeigten dann nicht nur das Baujahr des Fahrzeuges, tatsächlich neu, sondern auch das „Baujahr“ seiner Besitzerin – 1930. Stolz erzählte sie den Beamten, dass sie seit über 60 Jahren unfallfrei gefahren sei – damals gab es soviel „technischen Schnickschnack“ noch nicht. Nun hatten die Beamten, die „blauen Engel“ nur noch eins zu tun, nämlich die bekannten „gelben Engel“ zu rufen. Diese taten ebenfalls ihr Bestes, luden das Fahrzeug auf und transportierten es in die nächste Werkstatt zum Reifenwechsel. Weiterhin (hoffentlich) gute Fahrt!

