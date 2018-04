Kiel (ots) – 50-jähriger wollte über Puttgarden nach Dänemark und weiter nach Finnland, landete in den Diensträumen der Bundespolizei im Fährhafen. Dienstagmorgen, 24.04.2018, wollte der Fahrer einer Pkw-Kombination (Pkw+Anhänger) im Fährhafen Puttgarden Tickets für die Fähren Puttgarden/Rodby und Helsingör/Helsingborg kaufen. Als Beifahrer befand sich sein 14-jähriger Sohn im Pkw. Die 50 Euro Noten, mit denen der Mann zahlen wollte, kamen dem Mitarbeiter im Check in Schalter komisch vor und er informierte die Bundespolizei. In deren Diensträumen überprüften die Beamten die beiden Personen sowie die Fahrzeugkombination, ohne weitere Erkenntnisse. Insgesamt hatte der 50-jährige Este 1150 Euro Falschgeld in 50 Euro Noten bei sich. Nach Anzeigenaufnahme wurde der Sachverhalt zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben.

Quelle: presseportal.de