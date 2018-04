Kiel (ots) – 24-jähriger wollte mit gefälschten Papieren einreisen. Mittwochmorgen, 04.04.2018, führte die Bundespolizei im Fährbahnhof Puttgarden Kontrollen durch. Bei der Überprüfung der Insassen eines international verkehrenden Reisebusses wies sich ein 24-jähriger Mann mit einer französischen Identitätskarte aus. Da die Beamten Zweifel an der Echtheit der vorgezeigten Identitätspapiere hatten, musste der Mann die Beamten in die Dienststelle begleiten. Die genauere Überprüfung der Identitätskarte bestätigte, dass die Bundespolizisten den „richtigen Riecher“ gehabt hatten, denn es handelte sich um eine Totalfälschung. Korrekte Identitätspapiere zu seiner Person konnte der Mann nicht vorweisen, die weitere Überprüfung ergab, dass er 24 Jahre alt ist und aus Algerien stammt. Außerdem kam bei der Überprüfung heraus, dass der Mann in Deutschland wegen Diebstahls zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro, ersatzweise zu 50 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Da die weiteren polizeilichen Maßnahmen ergaben, dass der 24-jährige die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: presseportal.de