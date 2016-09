BPOL-KI: Fehmarn: Festnahme durch die Bundespolizei im Fährhafen

Kiel (ots) – Im Fährhafen Puttgarden war „Endstation“ für einen 62-jährigen Rumänen. Montagabend, 26.09.2016, kontrollierten Beamte der Bundespolizei einige Fahrzeuge, die gerade von der Fähre aus Dänemark kamen. Darunter war auch ein Ford Transit, der mit mehreren Personen besetzt war. Fahrer war ein 62-jähriger Rumäne, der sich mit seiner rumänischen Identitätskarte auswies. Bei der Überprüfung seiner Person kam heraus, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Also musste er die Beamten in die Dienststelle begleiten, von dort wurde der Haftbefehl angefordert und dem 62-jährigen eröffnet. Er war wegen Raubes zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden, nach einiger Zeit wohl aber gegen Auflagen entlassen worden. Diesen Auflagen war er augenscheinlich nicht nachgekommen und so war ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn erlassen worden mit noch offenen 1077 Tagen Haft. Der Mann wurde noch in der Nacht durch die Bundespolizei zur nächsten Justizvollzugsanstalt transportiert und dort übergeben. Die übrigen Fahrzeuginsassen einigten sich auf einen „neuen“ Fahrer und durften ihre Reise fortsetzen.

Quelle: presseportal.de