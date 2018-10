Kiel (ots) – „Gehen Sie nicht über Los, …“, heißt es im Monopoly. Von – über – nach, so in etwa verlief der Reiseweg eines 47-jährigen Mannes aus Ghana. Seine Reise endete vorerst in der Justizvollzugsanstalt, in die Beamte der Bundespolizei ihn am vergangenen Freitag, 12.10.2018, einlieferten. Der Mann hatte Ende 2017 in Bayern eine Spielothek überfallen, die anwesenden Personen mit einer Hiebwaffe bedroht und so eine Summe in Höhe von ca. 730,- Euro erbeutet. Daraufhin war wegen schweren Raubes von Gericht Untersuchungshaft angeordnet worden, der der Mann sich aber entzog. Nun wollte der 47-jährige mit dem Zug über den Fährhafen Puttgarden nach Dänemark, den dänischen Behörden reichten jedoch seine Papiere nicht zur Einreise und somit wurde er nach Deutschland zurückgewiesen und dort wartete die Bundespolizei – siehe Überschrift.

