Kiel (ots) – Brüderpaar kam aus Schweden, für Einen endete die Reise für die nächsten 40 Tage. Donnerstagmorgen, 08.03.2018 kurz nach Mitternacht, kontrollierte die Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden mehrere Fahrzeuge. Der 43-jährige Fahrer eines Pkw wies sich mit schwedischen Identitätspapieren aus, der 50-jährige Beifahrer legte Identitätspapiere aus Bosnien-Herzegowina vor. Bei der Kontrolle der Papiere stellte sich heraus, dass Beide aus Bosnien-Herzegowina stammen. Bei der Überprüfung der Papiere des Beifahrers kam zusätzlich heraus, dass gegen den 50-jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Er war im Dezember 2016 wegen Trunkenheit im Verkehr zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro verurteilt worden, die Rechnung war bis heute nicht beglichen worden. In den Diensträumen der Bundespolizei im Fährhafen war nun Zahltag. Der Haftbefehl wurde angefordert, dem Mann eröffnet und damit auch eine Alternative, nämlich eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen hinter „schwedischen Gardinen“. Die beiden Männer konnten oder wollten die Summe nicht aufbringen, also durfte der 43-jährige seine Fahrt fortsetzen, der 50-jährige erhielt eine „Freifahrt“ in einem Dienstfahrzeug der Bundespolizei und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

