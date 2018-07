Kiel (ots) – Informationsbesuch von Mitgliedern der SPD-Landtagsfraktion (Bilder können bei Interesse angefordert werden) Montagnachmittag, 16.07.2018, informierte sich der Vorsitzende der SPD Landtagsfraktion, Ralf Stegner, über die aktuelle Migrationslage auf der Vogelfluglinie. In seiner Begleitung waren drei weitere Angehörige der schleswig-holsteinischen SPD Landtagsfraktion, Serpil Midyatli (Flüchtlingspolitische Sprecherin), Kathrin Wagner-Bockey (Polizeipolitische Sprecherin) sowie Sandra Redmann. Seitens der Bundespolizei nahmen u.a. der Präsident der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt, Herr Bodo Kaping, sowie die Leiterin der Bundespolizeiinspektion Kiel (zu der auch das Bundespolizeirevier Puttgarden gehört), Frau Polizeidirektorin Eileen Lensch, teil. Nach einer kurzen Einleitung über die aktuelle Migrationslage im Norden, wurde den Landtagsabgeordneten anhand kurzer Beispiele dargestellt, wie sich die derzeitige Migrationslage, insbesondere in Bezug auf EURODAC – Sachverhalte, Dublin 3 – Fälle zurzeit zu entwickeln scheint. Die Landtagsabgeordneten stellten viele Verständnisfragen, um sich ein umfassendes Bild zu machen, auch unter Berücksichtigung der in den vergangenen Wochen lebhaften politischen Diskussion zum Thema Migration. Ein Rundgang durch den operativen Bereich des Bundespolizeirevieres beendete den Besuch, der insgesamt zweieinhalb Stunden dauerte.

Quelle: presseportal.de