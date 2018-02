Kiel (ots) – Endstation bei der Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden – gegen 33-jährigen lagen 2 Vollstreckungshaftbefehle vor. Samstagmittag, 03.02.2018, kontrollierte die Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden einen Reisebus, der gerade von der Fähre aus Dänemark kam. Ein 33 Jahre alter Mitreisender konnte zwar ein ordnungsgemäß gelöstes Ticket für seine Reise vorweisen, eine Überprüfung seiner Personalien ergab allerdings, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Er war in Hessen wiederholt beim „Erschleichen von Leistungen“ – bekannt als schwarzfahren – ertappt worden und deshalb im ersten Verfahren zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt knapp 500 Euro, im zweiten Verfahren zur Zahlung von knapp 600, Euro verurteilt worden. Ersatzweise waren im ersten Fall 40 Tage und im zweiten Fall 50 Tage Freiheitsstrafe zu verbüßen. In der Dienststelle der Bundespolizei wurden die Vollstreckungshaftbefehle angefordert und eröffnet. Da der Mann die fast 1100,- nicht aufbringen konnte ging die Reise in die nächste Justizvollzugsanstalt – allerdings im Dienstfahrzeug der Bundespolizei, nicht im Reisebus.

Quelle: presseportal.de