Kiel (ots) – 29-jähriger Schwede hatte noch eine Rechnung offen. Sonntagmittag, 07.04.2019, kontrollierte die Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden mehrere einreisende Pkw. In einem der Fahrzeuge befand sich ein Mann mit seiner Familie, alle wiesen sich mit schwedischen Identitätspapieren aus. Bei der Überprüfung der Identitätskarte des Fahrers erhielten die Beamten eine Fahndungsnotierung. Der Mann war 2017 wegen Beihilfe zur Einschleusung von Ausländern zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 3.100,- Euro verurteilt worden, davon standen noch 2.900,- Euro aus, die Rechnung war nicht beglichen worden. In den Diensträumen der Bundespolizei im Fährhafen Puttgarden musste der 29-jährige nun zahlen, ansonsten hätte ihn der direkte Weg in eine Justizvollzugsanstalt geführt. Er zahlte die Summe, die Löschung der Ausschreibung wurde durch die Bundespolizisten veranlasst. Anschließend konnte die Reise fortgesetzt werden, allerdings mit erheblichem Zeitverzug und knapp 3.000 Euro weniger in der „Reisekasse“.

Quelle: presseportal.de