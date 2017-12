Kiel (ots) – 29-jähriger Serbe hatte eine Vielzahl von offensichtlich gestohlenen Gegenständen im Fahrzeug. Sonntagnachmittag, 10.12.2017, wurden im Fährhafen Kontrollen durchgeführt. Bei der Kontrolle eines Kleintransporters durch Beamte des Zoll, fanden die Beamten im Fahrzeug Kühlschränke, Trockner, Fahrräder, Bekleidung, Hygieneartikel sowie Kosmetika. Nach der Herkunft der Gegenstände und entsprechenden Kaufbelegen befragt, gab der 29-jährige zu, dass er in Kopenhagen gestohlene Ware gekauft habe. Da der Serbe versuchte, die Zollbeamten zu bestechen, übergaben Diese den Sachverhalt an die Bundespolizei im Fährhafen. Aufgrund der vorliegenden Umstände, wurde der Mann durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Ein informierter Bereitschaftsrichter bestätigte telefonisch die getroffenen Maßnahmen, anschließend überprüften die Bundespolizisten die in dem Fahrzeuginneren gefundenen Gegenstände. Schon bei den ersten überprüften Fahrrädern stellte sich heraus, dass diese teils in Deutschland teils in Dänemark gestohlen gemeldet waren. Am Montagmorgen wurden die dänischen Behörden durch die Bundespolizei informiert und beantragten im Laufe des Tages Auslieferungshaft. Das Auslieferungsersuchen läuft derzeit und wird geprüft.

Quelle: presseportal.de