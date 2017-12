Kiel (ots) – Schwerpunktkontrollen der Bundespolizei wurden in den vergangenen 96 Stunden durch Migrationszahlen auf der Vogelfluglinie bestätigt. 22 Personen unterschiedlicher Nationalitäten wurden innerhalb von 4 Tagen, 15.12. – 18.12.2017, ohne die erforderlichen Grenzübertrittspapiere bei der Einreise durch die Bundespolizei überprüft – darunter waren auch einige Zurückweisungen aus Dänemark. Erst in der vergangenen Woche hatte die Bundespolizei auch im Fährhafen Puttgarden eine Schwerpunktkontrolle unter der Bezeichnung „Migration in Fährhäfen“ durchgeführt. Die Zahlen der vergangenen Tage unterstreichen die Erforderlichkeit weiterer entsprechender Einsätze. Außerdem wurde ein serbischer Staatsangehöriger durch Zollbeamte kontrolliert und an die Bundespolizei übergeben. Der 30-jährige war mittels Vollstreckungshaftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben. Da der Serbe die Summe von fast 500,- Euro nicht aufbringen konnte, wurde er durch Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: presseportal.de