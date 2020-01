Neues Kieler Gaskraftwerk offiziell in Betrieb Die Stadtwerke haben das neue Kieler Gaskraftwerk offiziell in Betrieb genommen. "Das Küstenkraftwerk spart gegenüber dem Vorgängerkraftwerk jährlich rund eine Million Tonnen CO2 ein", sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Meier am Donnerstag. Dies entspreche dem Kohlendioxid-Ausstoß von 500 000 Auto

Nach "Aktenzeichen xy": 30 Hinweise auf Vermisste aus Eutin Nach dem Fahndungsaufruf zu einer vermissten Frau aus Eutin in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy... ungelöst" sind bei der Polizei bis Donnerstag rund 30 Hinweise eingegangen. Sie seien aus dem gesamten Bundesgebiet gekommen, doch ein Hinweis auf den Aufenthaltsort der Vermissten habe sich daraus bis

Zeitplan für Kohleausstieg: Gemischte Reaktionen in Lausitz Der Zeitplan der Bundesregierung für den Ausstieg aus der Braunkohle mit den Fristen für die Kraftwerke Jänschwalde und Schwarze Pumpe (beide Spree-Neiße) ist in der brandenburgischen Lausitz unterschiedlich aufgenommen worden. Das Energieunternehmen Leag als Betreiber äußerte sich zunächst verhalte

Kläger kann nach Fahrradunfall auf Schmerzensgeld hoffen Nach einem schweren Unfall auf einem unsachgemäß gesperrten Feldweg kann ein Mountainbike-Fahrer auf eine größere Summe Schmerzensgeld hoffen. Am Bundesgerichtshof (BGH) zeichnete sich am Donnerstag ab, dass die Karlsruher Richter die Hauptschuld bei der für den Weg verantwortlichen Gemeinde und zwe

Kita-Novelle zum 1. August geplant: Personalschlüssel 1:10 Ein besserer Betreuungsschlüssel in den Kitas, eine Eltern-Beitragstabelle und eine Stärkung der Rechtsaufsicht in der Kinder- und Jugendhilfe: Mit einem geänderten Kita-Gesetz will Brandenburgs Landesregierung die Qualität in der Kindertagesbetreuung verbessern. Die Novelle soll zum 1. August wirks

Zwei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Strausberg Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf dem Flugplatz in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. Weitere Menschen wurden seinen Angaben zufolge bei dem Unglück nicht verletzt. Warum das Flugzeug abstürzte, bli

"Flower Power": Musikfestspiele stellen Programm vor Klassik im Hippie-Gewand: Die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci haben am Donnerstag ihr diesjähriges Programm vorgestellt. Getreu dem Motto "Flower Power" sollen sich die Gärten und Schlösser von Potsdam-Sanssouci für zwei Wochen im Juni in ein "Blumenkinderfest" verwandeln, wie die Festspiele mitte

Einwohner: Speckgürtel wächst: Cottbus keine Großstadt mehr Die Zahl der Brandenburger steigt vor allem wegen des Zuzugs ins Berliner Umland weiter an. Von Januar bis September 2019 zählte das Land insgesamt rund 8300 Einwohner mehr, wie das Amt für Statistik am Donnerstag mitteilte. Damit lebten am 30. September vergangenen Jahres etwa 2, 52 Millionen Mensch

Eberswalde: Bislang ohne Belege für Wegsperren des Mädchens Das in Obhut genommene vernachlässigte fünfjährige Mädchen aus Eberswalde hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft in einem Kinderbett im Schlafzimmer der Mutter geschlafen. "Es spricht nach dem Durchsuchungsbericht bisher nichts für die These, das Kind sei weggesperrt worden", sagte Staatsanwalt Ing