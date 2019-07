Kiel (ots) – Die Streife der Bundespolizeiinspektion Kiel hatte den richtigen Riecher, als sie am 02.07.19 gegen 09:00 Uhr einen 28 jährigen Deutschen am Haupteingang des Kieler Bahnhofes kontrollierte. Der Mann ahnte wohl schon, dass Unheil auf ihn zukommen würde und schaute sich bei Annäherung der Streife nervös um. Mit Recht, denn eine Überprüfung seiner Personalien ergab für ihn einen Fahndungstreffer. Dieser hatte Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet und war durch die Staatsanwaltschaft Lübeck zur Festnahme ausgeschrieben. Der Mann wurde verhaftet und der Haftbefehl wurde im vorgelesen. Am Nachmittag wurde er am zuständigen Gericht in Eutin vorgeführt. Dort wurde der Haftbefehl bestätigt und der 28 Jährige mit einem Unterbringungshaftbefehl zur Sicherung der ausstehenden Hauptverhandlung in die JVA Lübeck transportiert. Hier wartet er jetzt, auf seine Hauptverhandlung.

Quelle: presseportal.de