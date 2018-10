Kiel (ots) – Erst Sachbeschädigung, dann Beleidigung und Widerstand. Montagmorgen, 15.10.2018, verlor eine junge Frau im Kieler Hauptbahnhof – vermutlich durch Alkoholeinfluss – völlig die Kontrolle über sich selbst. Zuerst beschädigte sie die Werbetafel eines Geschäfts im Hauptbahnhof, wurde durch eine Streife der Bundespolizei belehrt, durfte ihren Weg mit ihren Begleitern, die sie nach Hause bringen wollten, aber zunächst, trotz aggressiven Verhaltens fortsetzen. Kurze Zeit später, die Bundespolizisten nahmen an dem betreffenden Geschäft gerade den entstandenen Schaden auf, rannte die 19-jährige plötzlich schreiend und keifend auf die Beamten zu – auch die Begleiter konnten sie nicht aufhalten. Die junge Frau wollte auf die beteiligte Beamtin einschlagen, dies konnte verhindert werden. Die 19-jährige musste mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden, dabei beleidigte sie die beteiligten Beamten unentwegt. Mit Tritten in Richtung der Bundespolizisten sowie Spucken und Beißen versuchte die junge Frau, die erforderlichen Maßnahmen der Beamten zu erschweren. In den Diensträumen der Bundespolizei wurde die Genehmigung zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Polizeiarzt eingeholt, anschließend wurde die 19-jährige ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Quelle: presseportal.de