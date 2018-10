Kiel (ots) – 39-jähriger beleidigte erst Reisende und dann die Beamten. Samstagabend, 27.10.2018, schlug ein Mann wiederholt mit dem Kopf gegen eine Glasscheibe am Eingang des Kieler Hauptbahnhofes. Als Reisende ihn auf sein Verhalten ansprachen, beleidigte er die Personen und verhielt sich ausgesprochen aggressiv. Eine Streife der Bundespolizei schritt ein und trennte den Hitzkopf von den übrigen Personen. Die Beamten wollten eine Identitätsüberprüfung durchführen und forderten den 39-jährigen dazu auf, sich auszuweisen. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, sollte er die Bundespolizisten zu den Diensträumen im Hauptbahnhof begleiten. Kurz vor Erreichen der Räumlichkeiten rastete der Mann erneut aus, fing an die Beamten aufs übelste zu beschimpfen und schrie -„…ich stech euch ab, ich knall euch ab ihr Wichser!“. Da er mit den Händen nach rückwärts in den Hosenbund griff und den Aufforderungen der Bundespolizisten, seine Hände zu zeigen nicht folgte, wurde er mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt. Als der Mann mit seinen verbalen Beschimpfungen weiter „Gas gab“ und versuchte, die eingesetzten Beamten gezielt zu bespucken und zu treten, mussten zusätzlich Fußfesseln angelegt werden. In den Diensträumen der Bundespolizei wurde der 39-jährige durchsucht, dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann sich eingenässt und zahlreiche ältere Verletzungen sowie Blutanhaftungen an den Armen hatte. Nachdem er sich einigermaßen beruhigt hatte, ergab eine freiwillige Atemalkoholkontrolle einen Wert von 2,09 Promille. Zur Sicherheit für sich selbst und Andere, wurde der 39-jährige anschließend zur Ausnüchterung durch die Bundespolizei ins Polizeigewahrsam übergeben.

Quelle: presseportal.de