BPOL-KI: Kiel: Alkoholisierter Mann randalierte vor den Diensträumen der Bundespolizei im Hauptbahnhof

Kiel (ots) – Der 48-jährige „klopfte“ so stark gegen das Fenster der Bundespolizei, dass die Scheibe splitterte. Sonntagmorgen, 23.04.2017, klopfte ein Mann an das Fenster der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof. Die Beamten fragten, wie sie helfen könnten und der Mann teilte ihnen mit, dass er wohl etwas viel getrunken hätte und bat um Unterstützung. Die Bundespolizisten ließen sich erst einmal seine Personalien geben, um seine Identität zu überprüfen. Dies dauerte dem 48-jährigen wohl zu lange. Er „klopfte“ mit zunehmender Intensität und unter Zuhilfenahme seiner Fäuste gegen das Fenster, bis dieses splitterte, aber nicht durchschlagen wurde. Die Folge war nun natürlich eine angeordnete „Pause“ von Amts wegen. In dieser Zeit wurde Anzeige erstattet und anschließend erhielt der Mann durch die Bundespolizei einen Platzverweis für den Kieler Hauptbahnhof. Eine deftige Rechnung wird folgen.

Quelle: presseportal.de