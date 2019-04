Kiel (ots) – Zwei Syrer geben gefundene Brieftasche mit 900,- Euro ab. Samstagnachmittag, 06.04.2019, klingelten zwei Männer an den Diensträumen der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof. Sie erklärten den Beamten, dass sie kurz zuvor im Sophienhof waren und in der dortigen Zweigstelle der Sparkasse eine Brieftasche gefunden hätten. Als die Bundespolizisten in die Brieftasche blickten, waren sie beeindruckt, denn es befanden sich ca. 900,- Euro Bargeld darin. Auch der Besitzer der Brieftasche konnte anhand des Inhaltes ermittelt werden und sagte zu, die Brieftasche sofort abzuholen. Kurze Zeit später erschien er dann bei der Bundespolizei und bedankte sich überglücklich bei den ehrlichen Männern mit einem entsprechenden Finderlohn. Wir sagen: „Daumen hoch!“

Quelle: presseportal.de