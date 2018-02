Kiel (ots) – 40-jähriger pöbelt Schlafenden an, bespuckt und tritt ihn. Mittwochmorgen, 21.02.2018, kurz vor 04.00 Uhr, beobachtete eine auf ihren Zug wartende Frau einen Mann, der eine auf einer Bank schlafende Person belästigte. Nachdem der Mann sich bereits gegenüber anderen Reisenden aggressiv verhalten hatte, trat er auf den Schlafenden zu und „ergoss“ eine Kanonade an Schimpfwörtern über ihn. Nachdem dieser nur abwinkte, spuckte der Mann ihn auch noch an und verpasste ihm anschließend auch noch einige Fußtritte. Die beobachtende Frau lief sofort zur Dienststelle der Bundespolizei und alarmierte die Beamten. Der Geschädigte war bis auf einige feuchte Flecken an der Kleidung glücklicherweise nicht verletzt, der 40 Jahre alte Beschuldigte musste die Beamten in die Dienststelle begleiten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Der Mann erhielt eine Strafanzeige, zusätzlich durch die Bundespolizisten eine deutliche Ansage und Belehrung und konnte die Dienststelle kurz vor 05.00 Uhr wieder verlassen. „Die Bundespolizei lobt ausdrücklich die Zivilcourage der Zeugin. Niemand muss sich selber in Gefahr bringen aber die Information an eine zuständige Institution, wie sie hier sofort erfolgt ist, kann weitere Schäden verhindern.“

Quelle: presseportal.de